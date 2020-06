Três universidades portuguesas no ranking do Financial Times dos melhores mestrados em Finanças

Há três universidades portuguesas a marcar presença no ranking dos 55 melhores mestrados em Finanças feito pelo Financial Times. Segundo o jornal britânico, o mestrado internacional de Finanças da Nova School of Business & Economics (Nova SBE) é o 14.º melhor do mundo, nesta área. A Nova é a instituição portuguesa com a melhor posição nesta lista internacional liderada pela HEC Paris (que segura o primeiro lugar desde 2011, tendo-o perdido apenas em 2017), seguida pela ESCP Business School e pela Skema Business School, ambas com vários campus espalhados em vários países.

O mestrado da Católica Lisbon School of Business & Economics e o do ISEG Lisbon School of Economics and Management ocupam, respectivamente, os 26.º e 31.º lugares do ranking.

O mestrado em Finanças do ISEG é uma estreia nesta lista tornada pública nesta segunda-feira de madrugada e entra directamente para o 31.º lugar. O curso do ISEG é considerado ainda o 8.º melhor na categoria “custo-benefício” e é o 10.º na categoria “progresso de carreira”, como sublinha a instituição em comunicado. “De salientar que a primeira escola de Economia e Gestão portuguesa, está classificada em primeiro lugar no indicador que mede o grau de internacionalização do conselho consultivo das Business Schools, sendo a única escola em que este órgão é totalmente composto por elementos de dimensão internacional”, lê-se na nota do ISEG que comenta os resultados divulgados.

Já a Nova SBE salta para o 14.º da lista internacional depois de, no ranking de 2018, ter ficado no 21.º. “No ranking de 2020 do Financial Times, a Nova SBE foi consistentemente bem classificada em todos os critérios avaliados, mas foi especialmente destacada no top 10 e top 20 mundiais nos critérios de experiência internacional durante o curso (7.ª posição), progresso de carreira (13.ª posição), custo-benefício [value for money] (15.ª posição) e mobilidade internacional (16.ª posição), que se refere à colocação dos graduados em empresas multinacionais por todo o mundo”, sublinha a instituição também em comunicado.

Por outro lado, o mestrado em Finanças da Católica de Lisboa passa da 23.ª para a 26.ª posição, conseguindo ficar no 16.º lugar na categoria “progresso de carreira”. O dean da universidade, Filipe Santos, sublinha que o ranking do Financial Times mostra também que a Católica Lisbon School of Business & Economics é “uma das 16 melhores escolas do mundo na progressão de carreira dos graduados em Finanças, os quais vêem os seus salários aumentar 47% em três anos para o equivalente a 71.500 dólares” (mais de 63 mil euros).

Já o mestrado em Finanças no ISEG permite um aumento do salário em três anos de 94%, valor apenas igualados pelo mestrado da HEC Paris. Na Nova o incremento após o mestrado é de 55%, de acordo com este ranking do Financial Times.

O ranking dos 55 melhores mestrados é composto maioritariamente por universidades europeias: mais de 40. E contempla apenas mestrados onde os alunos entram com pouca ou nenhuma experiência profissional. O ranking é feito tendo em conta indicadores em três áreas: progresso da carreira dos alunos, diversidade escolar e experiência e pesquisa internacionais. As tabelas são criadas através de questionários e só podem entrar cursos que sejam feitos em tempo integral e que tenham pelo menos 30 alunos anualmente. A classificação deste ano inclui, nalguns casos, dados de 2018, já quem em 2019 foi suspensa devido a “actualizações técnicas”, aponta ainda o Financial Times.