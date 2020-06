Vai haver três lares para idosas vítimas de violência doméstica

Está a quebrar-se o silêncio sobre o que aconteceu no seio de algumas famílias nas semanas do confinamento. A Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica duplicou o número de atendimentos. E mais de mil envolveram mulheres com idade superior a 65 anos. Em preparação, estão três estruturas residenciais para idosas vítimas de violência doméstica – uma no Norte, outra no Centro e outra no Sul.

