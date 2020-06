Quarto barco com marroquinos interceptado no Algarve. SEF suspeita de rede ilegal

Em seis meses, quatro barcos pequenos, de madeira, com partida da mesma cidade em Marrocos - El Jadida - foram interceptados na costa algarvia com jovens cidadãos marroquinos a bordo.

Ao todo, desde Dezembro, 48 homens chegaram a Portugal. Esta segunda-feira de madrugada, um barco com 22 jovens, entre os 20 e os 30 anos, foi identificado por pescadores às 4h e interceptado pouco depois pela Polícia Marítima de Faro perto de Vale do Lobo. Embora não tenham documentos, os jovens revelaram ser marroquinos e oriundos da mesma cidade da qual partiram os outros 26.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) está a investigar a relação entre estes desembarques, e suspeita de que se trata de uma rede de auxílio à imigração ilegal, que recebe dinheiro a troco das viagens, revelou fonte do SEF ao PÚBLICO. Não especificou os valores em causa mas refere que a rede será gerida por um cidadão espanhol. Também não tem conhecimento de casos de mais barcos com imigrantes que não tenham sido interceptados.

Aliás, segundo o comandante da Zona Marítima do Sul, Fernando Rocha Pacheco, os homens disseram ter saído “há três dias” de El Jadida com destino à “costa sul de Espanha ou de Portugal”. A embarcação com pouco mais de sete metros estava sobrelotada, disse.

A mesma fonte do SEF referiu ao PÚBLICO que nos outros três casos os homens partiram na mesma embarcação em que chegaram. No dia 6 de Junho chegou outro barco a Olhão com sete cidadãos marroquinos.

A primeira embarcação a chegar ao Algarve, a 11 de Dezembro, trazia a bordo oito jovens, entre os 16 e os 26 anos. Depois de terem pedido asilo, foram acolhidos no Conselho Português para os Refugiados (CPR). Face a esse pedido que foi aceite, foi-lhes “providenciada documentação que comprova o período de análise”, para que, durante esse período, tivessem garantia de “assistência médica, educação, alojamento e meios de subsistência”. Mais de um mês depois, em final de Janeiro, outro grupo de 11 marroquinos desembarcava noutra praia do Algarve e iniciou pedido idêntico. Também os cidadãos que chegaram a 6 de Junho fizeram pedido de protecção, diz o SEF.

O SEF tinha descartado, até aqui, a hipótese de se tratar de uma rede de imigração ilegal mas a investigação agora, segundo fonte interna, aponta para essa hipótese. “Há pagamentos envolvidos, o auxilio à imigração ilegal é um negócio rentável”, comentou. À imagem do que acontece em Espanha, Portugal terá agora que trabalhar com as autoridades marroquinas para travar as redes, referiu a mesma fonte.

Pedidos negados, 16 em paradeiro incerto

Em relação aos cidadãos que vinham nos dois primeiros barcos, o SEF negou o pedido de asilo da maioria (à excepção de um menor) por considerar que se tratavam de “imigrantes económicos” — sobre cinco deles diz que se encontram em “paradeiro desconhecido”. Já em relação ao grupo que chegou em Janeiro, o SEF recusou o pedido de três mas não ouviu oito deles “por se encontrarem em paradeiro desconhecido”. Ou seja, não sabe onde estão 16 desses jovens.

Os jovens a quem foi recusado o asilo impugnaram a decisão que, segundo a lei, tem que ser depois analisada por um tribunal administrativo. Até àquela decisão, o CPR mantém o seu apoio e não pode ser accionada a expulsão. “Não há prazo para o tribunal dar resposta”, afirmou Mónica Farinha, presidente da direcção do CPR.

Segundo o CPR, apenas dois dos marroquinos ainda estão com aquele organismo, incluindo o menor não acompanhado. “Os restantes transitaram para o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa nos termos da lei do asilo”, referiu.

Ao PÚBLICO, Timóteo Macedo, da Associação Solidariedade Imigrante defendeu que, mesmo que se venha a verificar que se trata de uma rede, “as pessoas vítimas das redes têm que ser protegidas”. “Há que combater é as redes”, referiu. “Se Portugal recebe refugiados que estão nos barcos reféns de traficantes, não sei porque não deve aceitar que estes marroquinos fiquem aqui. Não há razão e motivo para que não se conceda protecção e não se deixe as pessoas ficar.”

A lei garante o asilo a cidadãos “perseguidos ou gravemente ameaçados de perseguição, em consequência de actividade exercida no Estado da sua nacionalidade ou da sua residência habitual em favor da democracia, da libertação social e nacional, da paz entre os povos, da liberdade e dos direitos da pessoa humana”. Pode ainda ser concedido este direito a quem receie “com fundamento” ser perseguido por causa “da sua raça, religião, nacionalidade, opiniões políticas ou integração em certo grupo social” e não possa ou não queira “voltar ao Estado da sua nacionalidade ou da sua residência habitual”.

O PÚBLICO pediu um comentário ao Ministério da Administração Interna mas ainda não obteve resposta.