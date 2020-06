Embarcação com 22 migrantes interceptada ao largo de Loulé

Uma embarcação com 22 pessoas foi interceptada, na manhã desta segunda-feira, pela Polícia Marítima em Vale do Lobo, ao largo de Loulé, confirmou o PÚBLICO junto da porta-voz da Autoridade Marítima Nacional, a comandante Nádia Rijo.

Os 22 migrantes foram entregues ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), de acordo com a mesta fonte.

De acordo com um comunicado da Autoridade Marítima Nacional, a embarcação foi identificada às 4h por pescadores e interceptada às 4h50 por elementos da Polícia Marítima de Faro. Os seus ocupantes, todos do sexo masculino, alegaram ser de origem marroquina.

Os 22 homens foram encaminhados para a Estação Salva-vidas de Quarteira e foram vistos por uma equipa do INEM, que lhes fez testes de despiste à covid-19.

Não é a primeira vez este ano que embarcações com migrantes são interceptadas ao largo do Algarve. Em Janeiro, uma embarcação com 11 migrantes marroquinos foi interceptada em Olhão. A 6 de Junho foi encontrada outra embarcação, também perto de Olhão, com sete pessoas a bordo.

Em Dezembro, desembarcaram na praia de Monte Gordo oito jovens de origem marroquina, vindos de El Jadida.