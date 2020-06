Covid-19: mais três mortos e 346 casos confirmados, 87% deles em Lisboa

Portugal regista, nesta segunda-feira, mais três mortes pela covid-19, um aumento de 0,19% face aos números de domingo. No total, desde Março, somam-se 1520 mortes em Portugal.

Houve ainda um aumento de 346 casos positivos nas últimas 24 horas – uma taxa de crescimento de 0,94%, a mais alta desde quinta-feira. O número de casos positivos confirmados cifra-se, agora, nos 37.036, de acordo com os dados do boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde desta segunda-feira.

Desses, 300 novos casos aconteceram na região de Lisboa e Vale do Tejo, região que soma 87% dos novos casos confirmados nas últimas horas. O Norte soma 19 novos casos, o Centro 18, o Alentejo cinco e o Algarve quatro.

Sabe-se, ainda, que há 431 pessoas internadas nesta segunda-feira (mais 12 pessoas internadas do que no domingo), 73 delas nos cuidados intensivos. Há, agora, 22.852 recuperados, mais 183 casos do que no domingo.

A ministra da Saúde, Marta Temido, indicou esta segunda-feira, na conferência diária sobre a situação epidemiológica no país (que passará a acontecer apenas três vezes por semana), que a taxa de letalidade global da doença é de 4,2%. Acima dos 70 anos a taxa de letalidade sobe para 17,3%. Marta Temido indicou que a média de óbitos na semana passada foi de 5,4, um número inferior ao das duas semanas anteriores. A média foi de dez óbitos na penúltima semana e 12 na antepenúltima.

No domingo, havia em Portugal 36.690 casos confirmados, 1517 mortes e 22.669 recuperados desde o início de Março.

Em todo o mundo, há quase oito milhões de casos confirmados, 433 mil mortes e 3,7 milhões de recuperados, de acordo com os dados da Universidade Johns Hopkins, que tem estado a monitorizar a situação desde o início do ano.