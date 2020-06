Bispos elegem sucessor de D. Manuel Clemente na Conferência Episcopal

A Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), que se reúne em Fátima a partir desta segunda-feira e até quarta-feira, vai eleger o substituto de D. Manuel Clemente, actual presidente do órgão representativo dos bispos católicos portugueses.

Participam nesta eleição por voto secreto 28 bispos. “Tratando-se de uma assembleia essencialmente electiva e por questões de segurança devido à pandemia, o Conselho Permanente decidiu que participariam apenas os membros da CEP com direito a voto (21 bispos diocesanos e sete bispos auxiliares), além do secretário e do director do Secretariado Geral”, disse o padre Manuel Barbosa à agência Ecclesia.

D. Manuel Clemente, que é também cardeal patriarca de Lisboa, está a terminar sete anos como presidente da CEP, concluindo agora o seu segundo mandato completo.

A vice-presidência da CEP é ocupada pelo cardeal António Marto, bispo de Leiria-Fátima, e o padre Manuel Barbosa ocupa o cargo de secretário.

A assembleia, que esteve prevista para Abril, tem início esta segunda-feira, às 16h, na Casa de Nossa Senhora das Dores do Santuário de Fátima. Abre com o discurso de abertura por Manuel Clemente, a que se segue uma reflexão sobre os impactos da covid-19 na sociedade portuguesa.