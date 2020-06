“Boa tarde, chamo-me Marcelo Rebelo de Sousa e sou professor”: as lições do Presidente da República

“Boa tarde, chamo-me Marcelo Rebelo de Sousa e sou professor. E hoje vou matar saudades.” Foi assim que o Presidente da República se apresentou aos alunos que esta segunda-feira assistiam às aulas à distância transmitidas pela RTP Memória. Quase dois anos depois de ter dado a última aula na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa chegou aos estúdios da RTP sem guiões, mas com a lição estudada. Durante precisamente 28 minutos, o antigo professor catedrático debitou as “dez lições trazidas pela pandemia”, naquela que era para ter sido uma lição sobre a cidadania, mas que Marcelo decidiu adoptar “no último minuto” para uma viagem pelos últimos meses. Dirigindo-se aos alunos do ensino básico, Marcelo acabou por deixar recados a todo o país, numa aula que teve mais de chefe de Estado do que professor Marcelo.

