Da morte de George Floyd à demolição da Torre de Belém

Se me dissessem que íamos sair directamente do desconfinamento forçado por uma pandemia para o vandalismo (e também para o enjaulamento) de estátuas, não acreditava. Nada me fazia crer que um dos primeiros primeiros actos reivindicativos de alguém que esteve em recolhimento cívico seria recolher assinaturas para banir monumentos da face da terra.

