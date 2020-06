Rui Rio dá “aula prática” a Marques Mendes sobre “incoerência”

Rui Rio já por diversas vezes se referiu de forma negativa aos comentários dominicais de Luís Marques Mendes na SIC. Nesta segunda-feira foi mais duro que nunca, com um texto e uma remissão para um vídeo do YouTube sobre Marques Mendes cujo autor, que se apresenta como “Vargas”, intitulou “Não ter um pingo de vergonha na cara, aula prática”. Tudo publicado na conta oficial do presidente do PSD no Twitter.

“Este comentador [Marques Mendes] parece que, ontem na SIC, ajustou uns factos à medida para poder levantar a hipótese de eu ser incoerente. Em matéria de incoerência, pode tirar aqui as medidas e ver a quem serve o fato”, escreveu o actual presidente do PSD. O texto de Rio é rematado por três ícones: uma tesoura, uma agulha e um carrinho de linhas de costura.

Depois recomenda a visualização do tal vídeo publicado em Março do ano passado no YouTube, que reproduz opiniões de Marques Mendes, ex-presidente do PSD, ao longo dos anos, sobre o processo do BES.

As três primeiras sequências de imagens remontam a Junho e Julho de 2014, quando Marques Mendes elogia o trabalho do Banco de Portugal relativamente ao BES, já em grave crise nessa altura, e assegura várias vezes que “o banco está sólido e recapitalizado” e que não há problemas para as pessoas. Chega mesmo a dar “garantia absoluta” da solidez daquele banco.

Segue-se uma legenda em que diz o seguinte: “Enquanto Cristas assina documentos de cruz na praia dá-se uma nova separação entre o banco bom e o banco mau.” Uma referência à resolução do BES e à separação em duas instituições.

Logo a seguir surge novamente Marques Mendes, com uma declaração do principio de Agosto de 2014, em que o antigo presidente social-democrata comenta a decisão e garante que no banco bom “não ficará lixo nem esqueletos no armário”.

“Cinco anos depois, graças ao espectacular trabalho do Governo de direita e à inestimável ajuda do Banco de Portugal, o Novo Banco está hoje limpinho como a neve. Certo”, é perguntado em nova legenda.

E surge novamente Marques Mendes com declarações recentes, a dizer que o novo Banco “é um buraco sem fundo” e que “os portugueses têm todas as razões para se indignarem” com as injecções de capital que têm sido feitas no banco.

Durante estas declarações uma jovem vai mostrando espanto com as declarações de Mendes.