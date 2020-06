Presidente da Câmara de Setúbal admite candidatar-se ao município de Almada em 2021

A presidente da Câmara de Setúbal, Maria das Dores Meira, a cumprir o terceiro e último mandato no município, admitiu esta segunda-feira recandidatar-se à presidência da Câmara de Almada nas eleições autárquicas de 2021.

“Almada é um desafio. Ainda não está na hora de tomar essa decisão em definitivo, mas tenho sentido muita solicitação, muita pressão, de muitos almadenses, tendo em conta que moro em Almada e que estou a cumprir o meu último mandato em Setúbal”, disse Maria das Dores Meira, quando questionada pela agência Lusa sobre essa possibilidade.

“O trabalho autárquico é um trabalho que me seduz muito, que me alicia muito. Ver transformar, no dia-a-dia, o espaço público, o espaço de cultura, de desporto, aquilo que dá prazer às outras pessoas, para mim é muito empolgante, muito motivante, muito aliciante”, acrescentou a comunista.

A actual presidente da Câmara de Setúbal está legalmente impedida de se recandidatar ao cargo, dado que, de acordo com a legislação em vigor, não pode ir além de três mandatos consecutivos, mas nada a impede de ser cabeça-de-lista em qualquer outro município.

Maria das Dores Meira assumiu a presidência da Câmara de Setúbal em 7 de Setembro de 2006, em substituição de Carlos de Sousa, que renunciou ao mandato depois de ter perdido a confiança política do PCP.

Três anos depois de ter sucedido a Carlos de Sousa, ganhou as primeiras eleições como candidata da CDU à presidência da autarquia, em Outubro de 2009, feito que repetiu por duas vezes, em Setembro de 2013 e Outubro de 2017, sempre com maioria absoluta e aumentando o número de eleitos e a percentagem de votos - 38,83% (2009), 41,93% (2013) e 49,95% (2017).

Fonte da Direcção da Organização Regional de Setúbal do PCP contactada pela agência Lusa disse que ainda não há uma decisão definitiva sobre o cabeça-de-lista em Almada para 2021 e escusou-se a confirmar ou a desmentir a candidatura de Maria das Dores Meira.

Apesar do silêncio oficial, outras fontes do PCP e da CDU disseram que a candidatura da actual autarca setubalense é “uma forte possibilidade” ou dão praticamente como certo que a escolha do PCP para cabeça-de-lista nas próximas eleições autárquicas em Almada irá recair em Maria das Dores Meira.

O município de Almada, no mesmo distrito, é presidido por Inês de Medeiros, eleita pelo PS.