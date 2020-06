Metade dos portugueses acha que o Governo está ao serviço do interesse de uma minoria

Uma percentagem considerável dos portugueses (49%) considera que as políticas seguidas pelo Governo apenas servem o interesse de uma minoria de pessoas e mais de um quarto das pessoas (26%) sente que não existe democracia suficiente em Portugal. Um dado importante tendo em conta que a esmagadora maioria dos portugueses (80%) considera a democracia importante.

Estes dados constam do mais recente relatório da Dalia Research e da Rasmussen Global, que mede o Índice de Percepção da Democracia em 53 países, baseado em 124 mil entrevistas.

De acordo com os dados revelados nesta segunda-feira – que serão divulgados na íntegra entre quinta e sexta-feira, em Copenhaga, na Cimeira da Democracia –, 66% dos portugueses consideram que Portugal é democrático, no entanto, crêem que ainda é possível melhorar.

Um dos indicadores utilizados no relatório é o de défice de percepção democrática, que mede a diferença entre as expectativas dos cidadãos e a resposta dos governos a essas expectativas. Portugal apresenta um défice de 14%, o que coloca o país no 16.º lugar, numa lista liderada por Taiwan, Filipinas e Suíça.

Além de considerarem que as políticas do Governo apenas respondem a um pequeno grupo de pessoas, os portugueses dizem ainda que 71% dos empresários gerem a sua actividade com base nos interesses de uma minoria.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Quanto ao impacto da pandemia de covid-19, 84% dos inquiridos consideram que o executivo de António Costa deu uma “boa resposta”, sendo que 57% defendem que foram tomadas as medidas certas no que diz respeito aos limites impostos à circulação de pessoas e às medidas de distanciamento social.

No entanto, 36% dizem que as políticas adoptadas limitaram a sua liberdade. Sendo que 17% dos inquiridos afirmam que o Governo foi longe de mais nas medidas de distanciamento social, enquanto 22% acreditam que o executivo deveria ter ido mais longe.

Quanto à resposta das duas maiores potências mundiais, China e Estados Unidos, 64% dos portugueses consideram que Pequim deu uma resposta adequada à pandemia, enquanto a resposta norte-americana apenas foi considerada positiva por 19% dos inquiridos.