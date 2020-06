João Leão tomou posse numa cerimónia com máscaras e vénias em vez de apertos de mão

A nova equipa das Finanças já foi empossada, na manhã desta segunda-feira, no Palácio de Belém. Arnaldo Pereira Coutinho, secretário-geral da Presidência da República leu a acta da posse e deu-a a assinar a João Leão (ministro de Estado e das Finanças), a António Mendonça Mendes (secretário de estado adjunto e dos Assuntos Fiscais), Cláudia Joaquim (secretária de Estado do Orçamento), João Nuno Mendes (secretário de Estado das Finanças); e Miguel Cruz (secretário de Estado do Tesouro).

Em nove minutos, os cinco novos governantes leram a declaração de compromisso de honra, assinaram o livro de actas e foram cumprimentados (com uma vénia) pelo Presidente da República, pelo presidente da Assembleia da República, pelo primeiro-ministro e pela equipa cessante.

Assim descrita, a sessão parece qualquer outra realizada anteriormente, mas não. Não houve mais convidados na sala dos Embaixadores, os abraços e os apertos de mão (e as palmadinhas nas costas) deram lugar às vénias, os empossados posicionaram-se a uma distância de segurança e a cerimónia decorreu com máscaras, excepto na altura em que a nova equipa disse: “Eu, abaixo assinado afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que se são confiadas”.

António Costa foi o primeiro a falar a seguir à cerimónia para voltar a sublinhar que se trata de uma “transição pacífica” e para responder aos jornalistas que a ida de Mário Centeno para o cargo de governador do Banco de Portugal “é uma hipótese”, mas só haverá novidades sobre esse assunto depois de conversas com os partidos. O primeiro-ministro foi ainda muito duro em relação ao diploma “ad hominem” que está a ser debatido na Assembleia da República sobre nomeações para os reguladores.