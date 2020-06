É seguro pagar com notas e moedas? Sim, diz Banco de Portugal

O Banco de Portugal (BdP) esclarece, em comunicado, que é seguro pagar as compras com moedas ou notas, pois a probabilidade de contágio é muito baixa quando comparada com outras superfícies.

Assim, no dia em que os centros comerciais estão, oficialmente, abertos em todo o país, não tem que haver uma preocupação adicional em optar por pagamentos contactless ou ligar os dados para pagar por MB Way. “As notas e as moedas de euro têm de ser obrigatoriamente aceites em pagamentos, pelo valor nominal, em toda a área do euro. A sua utilização não pode ser recusada, em nenhum caso, desde que cumpridos os limites máximos definidos na lei”, lê-se na nota divulgada.

O descodificador do BdP cita estudos feitos previamente que indicam que o SARS-Cov-2, vírus que provoca a doença covid-19, pode permanecer activo até quatro horas nas superfícies de cobre das moedas, 24 horas em superfícies de cartão e entre dois a três dias nas superfícies de plástico ou de aço inoxidável, como as torneiras. No entanto, realça a instituição, “a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Direcção-Geral da Saúde (DGS) reconheceram que o dinheiro não constitui uma forma de transmissão comum da covid-19”.

De acordo com o BdP, vários bancos europeus fazem estudos regulares sobre o impacto da “produção e da circulação de notas de euro na saúde pública”, incluindo em relação aos diversos vírus. O novo coronavírus não foi excepção. De momento, está a decorrer uma nova investigação e os resultados obtidos até agora demonstram que a carga viral diminui rapidamente nas “primeiras seis horas após deposição em notas e moedas de euro”. O que é um declínio mais rápido quando comparado com as maçanetas das portas em aço, por exemplo.

No entanto, o BdP avisa que o dinheiro é manuseado por várias pessoas, logo é importante que os seus utilizadores evitem o contacto no rosto após o seu uso e que, imediatamente a seguir, higienizem as mãos.