Queres estudar no Japão? Há bolsas de estudo para alunos portugueses

O Ministério da Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia do Japão tem bolsas de estudo para oferecer. Destinadas a alunos portugueses que queiram ingressar numa licenciatura, pós-graduação, mestrado ou doutoramento, as bolsas têm início em 2021 e deverão prolongar-se até Março 2026.

Os candidatos devem ter nacionalidade portuguesa, já ter concluído 12 anos de escolaridade e estar disponíveis para aprender japonês e mais sobre o país. Os formulários de inscrição e toda a documentação necessária estão disponíveis no site e devem ser entregues à Embaixada do Japão até 4 de Setembro no caso das licenciaturas; e 2 de Outubro no caso das pós-graduações, mestrados e doutoramentos.

A bolsa é de 117.000 ienes por mês (cerca de 965 euros) e poderá ser atribuído um montante adicional de 2000 (14,5 euros) ou 3000 ienes (21,6 euros) para as colocações em certas regiões. Os bolseiros estão isentos do pagamento de propinas e têm ainda direito ao bilhete de avião para o país.

Entre os documentos necessários para concorrer figura uma carta de recomendação de um professor ou director de uma escola, um certificado de conclusão de estudos, um atestado médico, entre outros, que podem ser consultados no regulamento. Posteriormente, os candidatos serão entrevistados. Mais informações aqui. Dúvidas podem ser esclarecidas através do endereço [email protected].