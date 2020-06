Merecias melhor, Vieira

Seria tudo mais simples, Vieira, se fosses jogador de futebol. Se fosses uma espécie de Cristiano Ronaldo: faziam-te uma estátua, percebia-se que a estátua não servia, falava-se com o artista, precaviam-se sensibilidades, voltava-se atrás, substituía-se a estátua por uma melhor. Não seria desdouro, nem desonra, nem ninguém perderia a face. Funcionou com o Cristiano Ronaldo no Aeroporto do Funchal.

Continuar a ler