Cartazes e o Direito

A propósito dos cartazes ofensivos para os profissionais da polícia que diziam “polícia bom é polícia morto”, li dois textos inacreditáveis, provindos de dois juristas. O segundo até citava o primeiro para sustentar a sua tese. Foram eles André Lamas Leite (ALL, professor da Faculdade de Direito da Universidade do Porto) e Francisco Teixeira da Mota (FTM, advogado e articulista do PÚBLICO). O primeiro li-o no Facebook e o segundo no jornal de sexta-feira. Eu disse “inacreditáveis”, vistos do ponto de vista dum cidadão comum, como eu, talvez para eles lógicos, já que a visão que os norteia é estritamente jurídica.

Que dizem ambos: “não há crime sem lei prévia”. Para FTM o cartaz é “abominável” mas não viola lei nenhuma e... é somente manifestação de... liberdade de expressão! Meus caros “técnicos do Direito”, podem aduzir, à vontade, tecnicidades, mas o que o cartaz dizia era uma violência insultuosa para os polícias e para o pensar cívico dos cidadãos. Podem não ser castigados - especialmente se tiverem um “bom” advogado a sustentar teses universitárias vertidas em códigos... - mas, sem populismos saloios e também, sem “cultura jurídica”, o cartaz e quem o empunhava cometeram um “crime”... pelos vistos, não punível!

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

Celebrar Amália

Aproximando-se velozmente o centenário do nascimento de Amália Rodrigues, é legítimo esperar que o seu país celebre condignamente aquela que foi o símbolo maior das gentes da nossa terra - quem, com a sua voz inigualável, levou Portugal e a música do seu povo a todos os cantos do planeta, nos quais foi calorosamente adorada.

Aplaudida com insuperável entusiasmo nas mais importantes salas de espectáculo do mundo, à enorme Amália se deve a extraordinária projecção internacional do fado – culminada com o reconhecimento, pela UNESCO, em 2011, de “Património Imaterial da Humanidade” – bem como o expansivo lançamento além-fronteiras de sucessivas gerações de intérpretes da música portuguesa. Em vésperas do Portugal do povo e do Estado português homenagearem e perpetuarem para sempre a memória da Rainha do Fado, louvo vivamente a RTP pelo seu magnifico programa “Em casa d’Amália” – do qual, na fria solenidade do Panteão Nacional, certamente muito se regozijará…

César Faustino, Cascais

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

​Racismo

Ao contrário do que Rui Rio afirmou, Portugal é um país racista. A existência do bairro da Jamaica, no Seixal e a prevalência de presos maioritariamente negros são duas ilhas num enorme arquipélago de racismo. O vandalismo sobre a estátua do Padre António Vieira inaugurou uma nova forma de racismo. A subida da popularidade do Chega é a certidão política do racismo que varre Portugal. Contudo, o segmento da sociedade mais ostracizado não são as pessoas de cor, mas sim a comunidade cigana. Quantos dos manifestantes anti-racistas gostariam de ter ciganos como vizinhos? A generalidade desses manifestantes são pseudo-intelectuais que se preparam para fazer recriar um novo Index Librorum Prohibitorum, com os Lusíadas à cabeça. A decisão da HBO em retirar o filme E Tudo o Vento Levou, que deu o primeiro Óscar a uma negra (Hattie McDaniel), é uma atitude racista.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim