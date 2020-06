De segunda a sexta-feira: uma semana cheia de energia

Depois de uma semana atípica, é caso para perguntar se estão recuperadas dos feriados ou a precisar ainda de uns dias para voltar ao ritmo?

Seja como for, acredito que não há tempo a perder, quando gostamos do que fazemos, por isso vamos enfrentar mais uma semana cheia de boa energia e com a ajuda de alguns looks para a semana de trabalho.

Foto

OUTFIT 1

calças // top // sandálias // carteira // brincos

Foto

OUTFIT 2

jeans // top // sandálias // carteira // brincos

Foto

OUTFIT 3

jeans // blusa // sapatos // carteira // brincos

Foto

OUTFIT 4

calções // t-shirt // sandálias // carteira // colar

Foto

OUTFIT 5

calças // camisa // sandálias // carteira // brincos

Este artigo contém ligações a websites externos. O PÚBLICO não tem compromisso comercial com as marcas visadas, cuja selecção obedece exclusivamente ao critério das autoras. StyleItUp ​é um parceiro do Pares do Ímpar. Os conteúdos publicados são da responsabilidade da autora. Pares do Ímpar é um projecto de parceria entre o PÚBLICO e criadores independentes de conteúdos em áreas especializadas, complementares ao alinhamento editorial do Ímpar.