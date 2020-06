Dia 64: como é que ensinamos as crianças a dar nomes às emoções?

Ana,

Como é que ensinamos as crianças a identificar as suas emoções e a dar-lhes nome? Para depois poderem exprimi-los, explicá-los a terceiros.

Por exemplo, quando uma criança nos diz que tem medo de ficar sozinha no quarto, reagimos dizendo-lhe que não tem idade para ter medo ou que não há monstros, e ela é um “bebé” por pensar que existem. E então, a infeliz vende-nos a coisa de outra maneira, procurando uma desculpa socialmente aceite, como que quer fazer xixi ou beber água, ou opta pela via da lisonja dizendo-nos que gosta tanto da nossa companhia, que preferia ficar a conversar connosco na sala.

Nesta situação, ela conhece o sentimento, muda-lhe é o nome. Como vê os adultos à sua volta fazerem. O pior é o que vem a seguir: de tal forma a envergonha o que sente, que parece mesmo enterrar as emoções dentro de si. E aí, podes-te sentar ao pé dela e dizer-lhe “Não será que estás com medo?”, que ela vai negar, negar e negar. Se calhar para o resto da vida, deixando que esse medo se manifeste de formas muito mais ínvias, ou tornando-se numa pessoa defensiva, sem pinga de empatia.

E quem diz medo, diz raiva, vergonha, nojo...

Acabo com a pergunta com que comecei: Ana, como é que ensinamos as crianças a dar nomes às emoções, e a sentirem que têm direito a elas?

Querida Mãe,

Eu diria: aprendendo connosco. Abrindo-lhes a nossa própria vulnerabilidade e falando das nossas emoções, não tanto das deles. Há um risco alto numa manifestação de empatia que começa por “Eu sei que tu te sentes assim”, porque como todos sabemos não há nada mais desesperante do que nos interpretarem mal. Acertarem ao lado. É sempre preferível perguntar.

Mas a mãe tem razão, é verdade que às vezes as crianças já têm alguns preconceitos fortes em relação a certas emoções. Os rapazes não têm medo, não choram; as raparigas devem ser “crescidas”, e “certinhas”, não podem ser “agressivas”, nem manifestar raiva (onde já se viu uma menina aos murros ou aos pontapés?!?). Para desmontar essa construção é preciso que saibam que os adultos também sentem essa diversidade de emoções, e isso faz-se partilhando com eles as coisas que também nos assustam, zangam, metem nojo, etc.. Não estou a falar de uma “conversa pedagógica antes de ir dormir,” nem de uma lição de moral, mas de qualquer coisa que está naturalmente presente ao longo de todos os nossos dias.

Dito isto, não podemos destruir a narrativa que a criança, ou o adulto, criou para si mesma ou para os outros, mesmo que nos pareça longe das suas verdadeiras emoções. Tal como uma amiga que nos diz que não está triste com o divórcio porque afinal é fantástico estar de novo solteira, quando ainda há meses nos confessava que tudo o que mais queria no mundo era uma família — quem sabe se a narrativa dela não é verdadeira naquele momento, ou se precisa muito daquela história para se sentir melhor, e a última coisa de que precisa é de nos ouvir dizer-lhe: “Não sejas parva, claro que estás destruída!” Mas podemos escutá-la e ir abrindo espaço para uma outra palavra diferente, podemos não ter medo de continuar a fazer as perguntas difíceis, a “tocar na ferida”, porque estamos assim a criar oportunidades que permitem à outra pessoa ir mais fundo, aprofundar mais aquilo que sente, sabendo que estamos lá para a apoiar, descubra dentro de si o que descobrir.

A partilha segura do outro, criança ou adulto, começa sempre, sempre, sempre com a nossa aceitação. E para aceitar as emoções temos que as sentir o que já é difícil quando são as nossas, quanto mais as deles. Deixarmos os nossos filhos sentir emoções negativas sem querer extingui-las o mais depressa possível, isso sim requer verdadeira coragem.

