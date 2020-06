Pandemia mostra que é preciso modernizar lei do teletrabalho

O confinamento gerou “uma súbita transição” para o teletrabalho, uma realidade que era “altamente minoritária” antes da pandemia e que agora espelha duas coisas: as assimetrias económicas e sociais das classes trabalhadoras e o carácter obsoleto da legislação que regula o teletrabalho. Estas são duas das conclusões do estudo Trabalho e Desigualdades no Grande Confinamento II – Desemprego, Layoff e Adaptação ao Teletrabalho, assinado por oito investigadores do CoLABOR.

