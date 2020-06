Regresso do Mundial de ralis “em análise”

O regresso do Campeonato do Mundo de ralis (WRC), interrompido devido à pandemia de covid-19, está a ser estudado para Setembro, com vários cenários em cima da mesa, admitiu esta segunda-feira o presidente da Federação Internacional do Automóvel (FIA), Jean Todt.

“O WRC está a estudar vários cenários para voltar à competição em Setembro, incluindo a reorganização no calendário de eventos que foram adiados, para garantir as melhores oportunidades de se completar a temporada 2020”, explicou Todt, na abertura de uma série de conferências virtuais organizadas pela FIA.

Não são para já conhecidos mais detalhes sobre o calendário, depois de sete eventos terem sido adiados ou cancelados, entre eles o Rali de Portugal, com a Turquia (24 a 27 de Setembro), Alemanha (15 a 18 de Outubro) e Japão (19 a 22 de Novembro) ainda planeados para as datas previstas.