Nove portugueses para suceder a João Félix

Fazendo justiça à fama de grande viveiro de talento jovem, Portugal tem nove representantes entre os 100 mais promissores do futebol mundial, segundo uma lista elaborada pelo jornal italiano Tuttosport e da qual sairá o vencedor do prémio Golden Boy - um galardão que já teve dois vencedores portugueses, Renato Sanches (2016) e João Félix (2019). Só Inglaterra (18) e França (10) é que estão mais representados na lista do jornal italiano do que Portugal.

Quase todos os nomeados portugueses estão ainda no futebol português. O Sporting está representado por Eduardo Quaresma e Rafael Camacho, o FC Porto tem Fábio Silva, Romário Baró e Tiago Lopes, e o Benfica tem Gonçalo Ramos e Tomás Tavares. Já Tiago Djaló, da formação dos “leões”, está no Lille, enquanto Pedro Neto, das escolas do Sp. Braga, joga no Wolverhampton. Na lista estão ainda o espanhol Abel Ruiz, formado no Barcelona e vinculado ao Sp. Braga, e Nehuén Pérez, central argentino emprestado pelo Atlético Madrid ao Famalicão.

Vários dos nomeados pelo Tuttosport já são “estrelas” de primeira grandeza no futebol mundial. Erling Haaland, goleador norueguês do Borussia Dortmund, será, à partida, um dos favoritos, tal como o seu colega de equipa inglês, Jadon Sancho, ou Vinícius Júnior, avançado brasileiro do Real Madrid.

Eduardo Quaresma

Defesa-central, Sporting

Foto

É um dos rosto do rejuvenescimento acelerado promovido por Rúben Amorim no Sporting. Ainda só fez dois jogos pela equipa principal, mas já foi o suficiente para mostrar todas as suas qualidades, um defesa-central rápido, elegante e bom com a bola nos pés. Fez quase toda a sua formação no Sporting e tem queimado etapas na sua afirmação. Há acordo para renovar contrato até 2025, mas, a este ritmo, dificilmente o Sporting o irá segurar muito mais tempo. A Europa já está de olho nele.

Rafael Camacho

Lateral/extremo, Sporting

Foto REUTERS/Leonhard Foeger

Em vez de ficar à espera de mais oportunidades no Liverpool de Jürgen Klopp (teve algumas, mas não muitas), Rafael Camacho decidiu voltar ao futebol português e ao clube no qual cumpriu os primeiros anos da sua formação. Ainda não deu para perceber muito bem onde poderá render mais, se a lateral ou a extremo, mas Amorim tem gostado do que tem visto dele a fazer a ala direita no sistema de três centrais. É rápido e tem técnica, mas ainda lhe falta algum discernimento nas decisões.

Fábio Silva

Avançado, FC Porto

Foto REUTERS/Russell Cheyne

Cento e vinte cinco milhões de cláusula de rescisão. Alguém irá dar isto tudo por ele? O FC Porto, a viver um momento de aperto financeiro, espera que sim, depois de o ter resgatado à formação do Benfica - uma espécie de fotocópia ao contrário de João Félix, que foi do Dragão para a Luz. Fábio ainda não fez 18 anos, mas já tem três golos marcados pela equipa principal. Sérgio Conceição tem dado minutos a este avançado móvel da geração campeã da Youth League, com sentido de oportunidade, bom finalizador e forte a combinar com os colegas. O jogo de cabeça é que não é a sua melhor qualidade.

Romário Baró

Médio, FC Porto

Outro dos campeões da Youth League, Baró é um médio polivalente que pode ocupar o corredor central ou andar pelas faixas, com boa capacidade física e bom posicionamento defensivo. Teve várias oportunidades a titular nos primeiros meses da temporada, mas as suas últimas aparições aconteceram já no pré-confinamento e como suplente utilizado.

Tiago Lopes

Lateral-esquerdo, FC Porto

O Tuttosport acredita em Tiago Lopes para o incluir na lista do Golden Boy, o FC Porto não. O lateral-esquerdo está em fim de contrato e, segundo notícias recentes, não vai ficar no Dragão, mesmo perante a perspectiva de o FC Porto perder Alex Telles no final da época. Foi o titular na campanha vitoriosa dos portistas na Youth League em 2019, mas praticamente não jogou esta época e, ao que tudo indica, vai continuar a carreira noutras paragens.

Tomás Tavares

Lateral-direito, Benfica

Foto REUTERS/Rafael Marchante

Foi primeira opção em quase todos os jogos europeus do Benfica, mas as suas exibições não foram consistentes. É um lateral-direito de boa inclinação atacante e os cruzamentos certeiros são uma das suas melhores armas, mas ainda comete muitos erros no momento defensivo, o que é perfeitamente natural dada a sua juventude. Ainda não está pronto para ser titular a tempo inteiro e ainda não jogou no pós-confinamento, mas o castigo de André Almeida vai dar-lhe a titularidade em Vila do Conde.

Gonçalo Ramos

Avançado, Benfica

É mais um que está na calha para ter minutos na equipa principal do Benfica pela mão de Bruno Lage, talvez mais cedo que tarde, se se prolongar a falta de eficácia recente de Vinicius, Seferovic e Dyego Sousa. Já esteve entre os 100 nomeados do Golden Boy em 2019 e volta a merecer a nomeação em 2020. É um avançado de área, com mobilidade e faro para o golo, para além de boa capacidade técnica, ou não tivesse começado por ser um médio ofensivo.

Tiago Djaló

Defesa-central, Lille

Foto REUTERS/Pascal Rossignol

Saiu do Sporting por quase nada, como tantos outros, mas a sua afirmação noutras paragens não tem sido a 100 por cento. No AC Milan, o seu primeiro destino, nunca jogou na equipa principal, ganhando alguma regularidade no Lille e aprendendo os truques da posição ao lado do experiente internacional português José Fonte. Tiago Djaló é central alto e dominante no jogo aéreo, com mobilidade e capacidade física. Há quem o compare ao madridista Varane.

Pedro Neto

Extremo, Wolverhampton

Foto Reuters/Carl Recine

Nem teve tempo para se mostrar no Sp. Braga, clube da sua formação. Passou duas épocas de quase anonimato na Lazio de Roma e foi em pacote, com Bruno Jordão (também ex-Sp. Braga e ex-Lazio), para a colónia portuguesa do Wolverhampton. Mais um “daqueles” negócios? Não. Neto tem sido uma das revelações da equipa de Nuno Espírito Santo na Premier League, um extremo rápido e com golo que se tem adaptado muito bem ao futebol inglês.

Abel Ruiz

Avançado, Sp. Braga

Foto REUTERS/Russell Cheyne

Contrariando os princípios de Cruyff e Guardiola, o Barcelona tem deixado para segundo plano a aposta na cantera e tem preferido gastar muitos milhões para manter Messi bem acompanhado. Sem qualquer hipótese de vingar em Camp Nou a curto-prazo, Abel Ruiz mudou-se para o Sp. Braga, envolvido no negócio que mandou Trincão para os catalães, e pouco tem jogado - um golo marcado em três jogos. O selo de La Masia e o passado goleador nas selecções jovens de Espanha garantem-lhe margem de manobra para se poder ir mostrando aos poucos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Nehuen Pérez

Defesa-central, Famalicão

Foto REUTERS/Luisa Gonzalez

Formado no Argentino Juniors, de onde também saiu um tal de Diego Maradona, Nehuen Pérez está a cumprir uma época de aprendizagem no Famalicão por empréstimo do Atlético Madrid e tem sido um dos responsáveis pela excelente época que a equipa minhota tem feito neste seu regresso ao futebol de primeira, mostrando enorme maturidade e capacidade de liderança. É visto como o central do futuro para a selecção argentina (já foi chamado um par de vezes por Scaloni) e vai ter, por certo, uma oportunidade para se mostrar a Diego Simeone. Se “El Cholo” achar que Pérez não está pronto para fazer sombra a homens como Felipe, Giménez ou Savic, não faltarão interessados.