Movimento Global Athlete pede fim da regra olímpica que proíbe protestos

Os efeitos da morte de George Floyd, nos EUA, continuam a fazer-se sentir também no mundo do desporto. Entre os avanços e recuos do Comité Olímpico Internacional (COI) relativamente à aplicação da regra 50 da carta olímpica, o movimento Global Athlete veio a público reclamar o fim da norma que impede manifestações do foro político, religioso ou racial.

"Durante demasiado tempo, os atletas tiveram que escolher entre competir em silêncio e defender o que é correcto. É tempo de mudança. Todos os atletas devem ter o poder de usar as suas plataformas, gestos e vozes. O silêncio da voz do atleta levou à opressão, ao abuso e à discriminação no desporto”, afirmam os atletas, em comunicado.

Global Athlete calls on the IOC @Olympics and the IPC @Paralympics to abolish Rule 50 and afford every athlete their human right of free speech

Criticando o facto de os desportistas raramente serem ouvidos, mesmo sendo o mais importante dos agentes, o Global Athlete apela ao apoio de mais e mais atletas, bem como dos patrocinadores e das federações nacionais, para levar a cabo a mudança que entendem ser necessária.

“O COI e as próprias regras do CPI [Comité Paralímpico Internacional] descritas na regra 50 da Carta Olímpica são uma clara violação dos direitos humanos de todos os atletas. O COI e o CPI devem respeitar o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que declara: ‘Toda a gente tem direito à liberdade de opinião e expressão; esse direito inclui a liberdade de manter opiniões sem interferência’”, pode ler-se no documento.

Depois de Thomas Bach, presidente do COI, ter chegado a admitir a punição dos atletas que levassem a cabo acções de protesto em Tóquio, nos próximo Jogos Olímpicos, o Global Athlete decidiu tomar posição. E o posterior recuo do dirigente de nada serviu para tranquilizar os atletas. “Pedimos ao COI e ao CPI que ponham fim a esta hipocrisia, apoiem os atletas e extingam a regra 50. Os atletas não serão mais silenciados”.