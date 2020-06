Daniel Berger vence Charl Schwab Challenge

Daniel Berger foi o vencedor do Charl Schwab Challenge ($7,5 milhões de prize-money), o primeiro torneio do PGA Tour após uma paragem de três meses pela pandemia da covid-19, jogado no Colonial Country Club, em Fort Worth, Texas.

Num evento sem espectadores, o jogador de 27 anos, natural de Plantation, na Florida, bateu no primeiro buraco do play-off o compatriota Colin Morikawa, de 23, após ambos terem concluído os 72 buracos regulamentares com 265 pancadas, 15 abaixo do Par 70.

Depois de vitórias em anos seguidos no FedEx St. Jude Classic, em 2016 e 2017, Berger conquistou assim o seu terceiro título no PGA Tour, a proporcionar-lhe um prémio de 1,3 milhões de dólares e uma extraordinária subida de 107.º para 31.º no ranking. É que a prova, contando com 18 dos 20 primeiros do ranking mundial, estava muito valorizada. Na tabela da FedEx Cup, liderada pelo sul-coreano Sungjae Im, passou de 45.ºpara 9.º.

Afectado por lesões na temporada passada, Berger confirmou os bons sinais dados antes da interrupção da temporada em Março. Nos seus últimos três torneios, havia registado três top-10’s, no Waste Management Phoenix Open (9.º empatado), AT&T Pebble Beach Pro-Am (5.º empatado) e Honda Classic (4.º empatado). E já lá vão 24 voltas consecutivas abaixo do Par.

Berger havia começado a última volta no Colonial empatado no 7.º lugar com Harold Varner III – o líder nos primeiro e segundo dias –, mas somente a duas pancadas do primeiro, Xander Schauffele, que somava então -13. Quanto a Morikawa partilhava o 2.º posto com Gary Woodlans, Justin Thomas, Jordan Spieth e o sul-africano Branden Grace.

Berger viria a terminar com 66 e Morikawa com 67, partilhando ambos a liderança na clubhouse quando Schauffele estava também com -15 e com dois buracos por jogar. Mas este fez bogey no 17, ao falhar um putt curto (a bola fez uma gravata completa já dentro buraco) e no 18 não conseguiu o birdie que era necessário para entrar no play-off. Fechou com 69 e teve de se contentar com o terceiro lugar, juntamente Justin Rose, Jason Kokrak e Bryson DeChambeau, todos com -14.

O desempate foi jogado no 17 (Par 4), com Morikawa a falhar o fairway e depois o green à esquerda, para o rough. Fez um magnífico chip para deixar a bola a um metro do buraco, mas depois, tal como Schauffele momentos antes no mesmo buraco, falhou incrivelmente o putt com um lip-out, para sua desolação.

Já o n,º 1 mundial Rory McIlroy, que começou a jornada decisiva três shots atrás do líder, fez bogey a abrir e nunca mais recuperou. Jogou os primeiros 7 buracos com +5 e viria a finalizar com 74 caindo para 32.º. Acabou aqui a sua série sete provas consecutivas no PGA Tour sempre a finalizar entre os cinco primeiros.

