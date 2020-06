Óscares 2021: cerimónia é adiada dois meses

A Academia de Hollywood anunciou esta segunda-feira que a cerimónia dos Óscares vai ser adiada oito semanas. Por isso, em vez de 28 de Fevereiro, as estatuetas serão entregues a 25 de Abril, por causa da forma como a pandemia de covid-19 deu a volta a toda a indústria cinematográfica. Ainda não se sabe, contudo, em que moldes é que o espectáculo irá decorrer, se será feito com direito a passadeira vermelha e convidados, como é habitual.

Citados pelo The New York Times, o presidente da Academia, David Rubin, e Dawn Hudson, a directora executiva, dizem querer “dar a flexibilidade necessária aos cineastas para acabarem de lançar os seus filmes sem serem penalizados por algo que está fora do controlo de toda a gente”.

Também declararam que a cerimónia Governors Awards, onde são entregues os Óscares de carreira, não irá decorrer no Outono. Mas não avançam a nova data. Já a abertura do Academy Museum of Motion Pictures, o museu da Academia, foi adiada para 30 de Abril. A lista dos candidatos escolhidos será revelada a 9 de Fevereiro, seguindo-se, a 15 de Março, o anúncio dos nomeados.

No final de Abril, a Academia já tinha anunciado algumas alterações às regras e ao regulamento da 93.ª edição dos Óscares. Filmes que não passem pelos cinemas, desde que o seu lançamento tenha sido previamente planeado e sejam mostrados aos votantes menos de 60 dias depois de serem vistos pelo público, poderão, excepcionalmente, ser nomeados, e as duas secções de som passarão a ser uma só.

Esta é a quarta vez que os Óscares são adiados: em 1938, houve cheias em Los Angeles que fizeram com que só se entregassem os prémios uma semana após o previsto; em 1968, Martin Luther King Jr. foi assassinado e esperou-se dois dias para distribuir as estatuetas; e, em 1981, o atentado a Ronald Reagan fez com que, quatro horas antes do espectáculo, se decidisse o seu adiamento por um dia.