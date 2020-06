Escolhemos 30 dos livros que irão para as livrarias nesta semana

A revista Granta em LÍngua Portuguesa que chega às livrarias nesta semana tem por tema a traição. Também O Golfinho de Mark Haddon, considerado pelo The Guardian um dos melhores livros de 2019, e o primeiro romance do premiadíssimo poeta Ocean Vuong, Na Terra Somos brevemente Magníficos, ficam disponíveis no mercado português. E vamos poder ler o primeiro romance da portuguesa Cláudia Andrade, autora muito elogiada pelos seus contos.