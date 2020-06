“A petição tem em vista zelar pelos interesses de donos de bordéis e não pelos nossos”

A petição “Legalização da prostituição em Portugal e/ou despenalização de lenocínio, desde que não seja por coacção”, que se encontra no Parlamento, não desagrada só quem na Plataforma Portuguesa dos Direitos das Mulheres (PPDM) equipara prostituição a violência, também quem se bate pela legitimação da profissão dentro do Movimento dos Trabalhadores do Sexo (MTS).

