Crianças com mais de dez anos de máscara e transporte deve ser individual — as recomendações da DGS para os ATLs

A Direcção-Geral de Saúde (DGS) lançou este domingo as orientações para a abertura dos centros de Actividades de Tempos Livres (ATL). As novas normas obrigam crianças com mais de dez anos a usar máscara, bem como todos os profissionais, e pede que se privilegie o transporte individual por parte dos encarregados de educação.

As orientações para os ATL são, em parte, semelhantes às que foram dadas às creches, especialmente no que toca à higienização dos espaços e dos objectos e à circulação de pessoas. A DGS pede que se “acautele a higienização das mãos à entrada e à saída” com desinfectante e que as crianças não partilhem brinquedos, se não for possível desinfectar os objectos entre cada utilização individual”.

A diferença entre os ATL e as creches prende-se especialmente com o uso de máscara. Tendo em conta que as crianças e os jovens a utilizar estes centros são mais velhas, a DGS obriga o uso de máscara a partir dos dez anos de idade, tanto para as crianças como para os profissionais.

A DGS pede também que seja “privilegiado o transporte individual das crianças pelos encarregados de educação ou pessoa por eles designada”. Sendo o transporte para os ATL feito, em condições normais, por carrinhas ou outros veículos destes centros, a norma torna redundante esta prática, mas não a elimina. A DGS admite que, se os ATL tiverem transportes colectivos de crianças, estes podem ser utilizados, se cumprirem com a distância de segurança entre passageiros, reduzirem a sua lotação, terem desinfectante a bordo e se as carrinhas forem desinfectadas após cada viagem.