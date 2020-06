Mais cinco mortes e 227 casos. Lisboa e Vale do Tejo concentra 91% dos novos casos de covid-19

A região de Lisboa e Vale do Tejo concentra, este domingo, 91% dos casos de infecção por covid-19 detectados pelas autoridades de saúde portuguesas nas últimas 24 horas. No boletim epidemiológico diário da Direcção-Geral da Saúde constam 227 novos casos em todo o país, 206 dos quais nesta região específica.

A nível nacional, estas 227 infecções significam um aumento de 0,6% no número de casos, uma descida face aos 0,8% registados no boletim de sábado. Verificaram-se mais cinco mortes nas últimas 24 horas, elevando o número total de óbitos desde o início da pandemia para 1517.

O boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde deste domingo mostra uma diminuição de pacientes internados em hospitais. No sábado estavam 428 pessoas nesta condição, mais nove do que na mais recente actualização (419). Também nos cuidados intensivos há menos pacientes internados com a covid-19: este domingo, contavam-se 73, menos quatro do que no boletim de sábado.

Foram dadas como recuperadas 231 pessoas, com o número total de recuperados a nível nacional a chegar aos 22.669. A região Norte continua, porém, a ser a mais afectada em termos globais desde o início da pandemia. Nesta zona do país já foram detectados 17.078 casos e 812 óbitos.

Apesar da maior concentração, o número de novos casos foi menor do que no sábado, onde foram detectados menos 56 casos nas últimas 24 horas.