Covid-19: Abertura de Lisboa vai exigir resposta mais rápida aos novos casos

Esta segunda-feira, o país deixa de navegar a duas velocidades e as regras e limitações associadas ao desconfinamento passam novamente a ser iguais para todo o país. Apesar de cerca de 90% dos novos casos de covid-19 continuarem a ser identificados na Área Metropolitana de Lisboa, o Governo mantém a intenção de retirar o travão imposto à região e apostar na velocidade de resposta. É que ainda que o combate à pandemia tenha mais comparações a maratonas do que a corridas, a rapidez deverá ser a chave da próxima fase. A estratégia de resposta do executivo, e das instituições de saúde pública, deverá agora ser de “circunscrever rapidamente” os casos, quebrando as cadeias de transmissão, para que “não haja uma diferenciação de tratamento no território”, explica ao PÚBLICO, Duarte Cordeiro, coordenador da resposta ao covid-19 na Região de Lisboa e Vale do Tejo.

Desde 10 de Junho, foram identificados 1151 casos de coronavírus em Portugal, dos quais 996 dizem respeito à Área Metropolitana de Lisboa. De acordo com os dados revelados pela Direcção-Geral de Saúde, foi no concelho de Sintra que os novos casos mais cresceram: nos últimos 15 dias, houve um aumento de 63,1% de novos casos. Só nos últimos cinco dias, Lisboa registou mais 152 novos casos, seguindo-se Loures com 148. O Seixal é o concelho menos afectado, com 36 novos casos nos últimos cinco dias. De acordo com o levantamento feito pelo PÚBLICO, na última quinzena os novos casos aumentaram 63% no concelho de Sintra e 53% no de Loures.

Ainda assim, apesar de elevados, os números dos concelhos mais afectados não alarmam o delegado de saúde pública regional da Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo, Mário Durval, que explica que os números são menos preocupantes quando se olha para o total de casos por cada dez mil habitantes. Em conversa com o PÚBLICO, o delegado defende a aposta em “medidas pontuais e por focos” relacionadas “com cada situação em concreto”. Mário Durval, que não concordou com a decisão do Governo adoptar uma resposta diferenciada para a região de Lisboa, alerta para os impactos do confinamento na saúde mental. “Como não existe risco zero, nem de uma maneira nem de outra, temos de olhar para a saúde das pessoas como um todo”, afirma.

É também por isso que o delegado defende que é preciso olhar com atenção para os surtos detectados, mas sem isolar concelhos ou regiões.

Também Duarte Cordeiro destaca que “os resultados do rastreio global demonstram que o conjunto de positivos a nível nacional não foi assim tão diferente do resultado dos casos positivos identificados no território de Lisboa e Vale do Tejo” e que “apesar da proporção que os números de casos positivos atingiram na região, os surtos não estavam generalizados”.

Agora, a expectativa do Governo em relação à resposta da saúde pública é a de apostar na “rapidez na identificação e isolamento de situações positivas que vão surgindo”. A intensificação dos poderes da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), o aumento da fiscalização do transporte privado de trabalhadores (que a partir de hoje se estende a todo o país) são algumas das respostas que resultaram da avaliação da situação de Lisboa. Além destas, o Governo criou um gabinete regional de intervenção em Lisboa e Vale do Tejo para identificar precocemente os novos casos.

“O tema central passou a ser focalizar a intervenção preventiva e adoptar uma lógica de trabalhar individualmente os casos que vão surgindo, aumentando a rapidez com que isolam os casos detectados, de forma a quebrar as cadeias de transmissão”, conta o secretário de Estado, explicando que esse deverá também ser o objectivo do gabinete regional de intervenção em Lisboa e Vale do Tejo. “Há uma necessidade de reforço dos meios de combate para garantir a intensidade e rapidez de respostas exigidas, uma vez que o fenómeno está muito concentrado e são precisas equipas que apoiam as respostas locais ao problema”, explica Duarte Cordeiro, que não exclui a criação de outros gabinetes, se novos focos o justificarem. O coordenador da Região de Lisboa e Vale do Tejo destaca ainda importância das respostas sociais ao nível local para que as pessoas infectadas possam permanecer em isolamento. “Passou a haver um maior envolvimento dos municípios”, declara.

Apesar da concentração de casos na região, a directora-geral da Saúde, Graça Freitas, reforça a confiança na decisão e diz que as autoridades esperam que a população mantenha as mesmas medidas de segurança adoptadas pelo resto do país. “Nada se faz esperar que esta abertura em Lisboa não se verifique de forma ordeira. O espaço comercial tem regras que têm de ser cumpridas e funcionários que podem ajudar os clientes a cumprirem essas regras. Não se perspectiva que o comportamento da população de Lisboa seja diferente. Pelo contrário, espera-se que tenha mais cuidado”, declarou.

“O que interessa é que as pessoas cumpram as regras identificadas. É essencial que as pessoas não relaxem porque vai ser isso que vai reflectir a capacidade de ter ou não novos focos”, reforçou também Duarte Cordeiro.