“Contas certas”, realidade errada

A saída do homem das “contas certas” do Governo coincidiu com o momento em que a periferia da Grande Lisboa se tornou a zona do país mais afectada pelo coronavírus. Conjugaram-se, assim, duas falsas surpresas: a de que Centeno, como se previa há longos meses, iria finalmente deixar o palco, e a de que uma realidade conhecida por todos mas menosprezada pela sua banalização ao longo do tempo acabaria por impor-se como uma das expressões mais críticas da covid-19.

