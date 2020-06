A injustiça social em casa e o álibi humanitário para fora

Um povo que submete outro povo não pode ser livre. E se um regime submete e violenta uma raça ou uma classe, também não. Na História é longo o martírio de povos e nações submetidas e colonizadas, causa de guerras coloniais e mundiais. Prosseguem hoje ainda, através de mortíferas sanções económicas, intermediários armados (proxy forces) no terreno, e invasões militares convencionais, segundo a velha lei do mais forte. O soft power imperial condimenta e propala intenções louváveis, “democracia”, “direitos humanos”, numa barragem mediática para todos os pontos cardeais. O que espanta deveras é que essa “missão” humanitária peque por defeito dentro de fronteiras, no país onde a Lei e a Ordem permite o racismo, injustiças cruéis e resquícios vivos do esclavagismo do século XIX. George Floyd é um símbolo vivo do atraso secular nos direitos humanos de facto de uma sociedade que precisa de arrumar a sua casa em vez de ambicionar reger o mundo.

José Manuel Jara, Lisboa

Racismo em Portugal

Assino por baixo o artigo de Rui Tavares “Alcindo e Aristides importam” no PÚBLICO de 10 de Junho. Em contraponto com o que há três dias ouvi e vi na TV: Rui Rio, a propósito das manifestações anti-racistas, um pouco por todo o mundo após o assassinato de George Floyd, a dizer que “em Portugal não há racismo”. Como pode um homem que pretende ser primeiro-ministro, mostrar que está tão desfasado da realidade do seu país!

É verdade que que provavelmente Rui Rio não vive a realidade daqueles que todos os dias são vítimas do racismo, mas dizer isso é minimizar e desprezar o sofrimento dessas mesmas vítimas. Tenho uma filha que estudou no Porto e ficou traumatizada porque quando saía à rua chamavam-na de macaca. Mas como isso não acontecia em frente às câmaras de televisão e ela não era o Marega quem ia medir o seu sofrimento?

Como diz o Chico Buarque, “a dor da gente não sai no jornal”. Ora, quando não se tem a consciência de um fenómeno negativo ele passa a ser um não-problema. Por isso, ficámos assim a saber que se Rio um dia for primeiro-ministro, a luta contra o racismo em Portugal por ele não dá um passo.

António Pedro Borges, Cidade da Praia, Cabo Verde

Padre António Vieira não merecia isto

O Padre António Vieira não merecia o que fizeram à sua estátua pois sempre foi um defensor dos índios e dos escravos negros, em todos os lugares incluindo as cortes portuguesas onde fez sempre erguer a sua voz para denunciar o que era feito. O momento actual é propício a confusões e à demagogia mais feroz mas é preciso entender que sempre houve excepções. O Padre António Vieira foi um desses casos e por isso não merecia que alguém que nada sabe de história vandalizasse a sua estátua. Esperemos que as mentes se iluminem e saibam distinguir o que foi diferente.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora