Exército de “lobos guerreiros” não pára de crescer para defender a China de todas as críticas

Quando no final do mês de Maio o ministro dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China, Wang Yi, afiançou que o país ia “combater fortemente as calúnias maliciosas”, “defender firmemente o interesse e a honra” da nação e “rebater a difamação gratuita” que a China diz estar a ser alvo no palco internacional, por causa da gestão do surto de coronavírus surgido em Wuhan, os analistas concluíram que Wang estava a oficializar a estratégia diplomática agressiva recente, protagonizada, sobretudo, por embaixadores e diplomatas chineses.

