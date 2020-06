Espanha abre fronteiras com Espaço Schengen a 22 de Junho - com Portugal a 1 de Julho

Espanha antecipou para 21 de Junho a abertura de fronteiras com todos os países do Espaço Schengen, mas manteve para 1 de Julho a previsão de reabertura com Portugal, anunciou neste domingo o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez.

De acordo com a agência EFE, a revelação foi feita durante a 14.ª e última reunião por vídeo-conferência do estado de emergência entre Sánchez e os presidentes das regiões autónomas do país.

A obrigatoriedade de quarentena para os turistas será levantada com a abertura das fronteiras q 21 de Junho, acrescenta o jornal El País.

O Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, o rei Felipe VI, e os primeiros-ministros português, António Costa, e espanhol, Pedro Sánchez, vão juntar-se numa cerimónia a marcar a reabertura das fronteiras entre Portugal e Espanha a 1 de Julho, foi também confirmado depois da reunião.

Esta reabertura será assinalada entre Caia e Badajoz, com as comitivas portuguesa e espanhola a cruzarem a fronteira, para ambos os lados, seguindo-se um almoço em Portugal, diz a agência Lusa.

Devido à pandemia de covid-19, as fronteiras terrestres entre Portugal e Espanha foram encerradas no dia 16 de Março, com nove pontos de passagem mantendo-se abertos para o transporte de mercadorias e a passagem de pessoas que têm que se deslocar por motivos profissionais.