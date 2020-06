Ramalho diz que Covid-19 vai aumentar pedido de dinheiro ao Estado em 2021

O presidente do Novo Banco, António Ramalho, disse este sábado que o banco deverá ter de pedir mais dinheiro ao Estado em 2021 para cumprir os rácios de solvabilidade de 2020. Segundo o gestor, a “deterioração da situação económica” causada pela pandemia da covid-19 faz com que seja provável que o banco vá ter “necessidades de capital ligeiramente suplementares” face àquelas que tinha estimado antes da crise.

“É inevitável que se tenha de fazer mais alguma coisa, infelizmente”, disse Ramalho em entrevista à Antena 1 e Jornal de Negócios, acrescentando que, “sem covid”, estava à espera “que o nível de autofinanciamento fosse maior”. Contudo, com a pandemia, este autofinanciamento do banco será “previsivelmente menos forte”.

“Nós tínhamos um capital que esperávamos ir buscar antes do covid e [agora] há um capital que estimamos que possamos ter que necessitar no final do ano, depois do covid”, disse o gestor.

Ramalho disse que o banco terá de “esperar até ao final do ano” para calcular o valor exacto e assegurou que se irá utilizar o que for “necessário” para deixar “o banco totalmente limpo no final de 2020”.

“Será aquilo que necessário for para não empurrarmos com a barriga, porque não esperem que nós empurremos com a barriga”, afirmou o presidente do Novo Banco. Ramalho diz que “gostaria de utilizar o menos capital necessário, desde que tenha a certeza que o banco ficou nas melhores condições”.

O Novo Banco já pediu ao Fundo de Resolução 2,9 mil milhões de euros do total de 3,89 mil milhões a que pode aceder (através do mecanismo de capital contingente) para acomodar as perdas relacionadas com créditos do passado – incluindo a polémica transferência de 850 milhões de euros do Tesouro realizada este ano e que causou mal-estar no Governo.

O banco fechou o primeiro trimestre de 2020 com perdas de 179,1 milhões de euros, o que representa um agravamento face aos 93,1 milhões do período homólogo. O resultado foi atribuído ao “impacto negativo dos resultados de operações financeiras, que reflectem a volatilidade do mercado no primeiro trimestre”, mas também ao “reforço do provisionamento para crédito influenciado pelos efeitos da pandemia covid-19”.

A instituição deixou o aviso de que o nível de provisionamento se deverá manter elevados “nos próximos trimestres” para compensar as perdas relacionadas com a pandemia que se deverão agravar no resto do ano.

A necessidade recorrente de capitalização do banco que herdou os activos bons do antigo BES acontece mesmo depois de o Banco de Portugal ter garantido que a instituição estava pronta para ser vendida em 2015 e que tinha uma carteira de crédito sustentada por garantias adequadas, como o PÚBLICO noticiou este sábado.

E também depois de o próprio António Ramalho, que assumiu a liderança do Novo Banco em 2015, ter defendido que as contas do banco tinham sido auditadas e fiscalizadas à lupa e que estava afastada a necessidade de injecções adicionais de capital.

Foi após Outubro de 2017, depois de o banco ter sido vendido aos norte-americanos do Lone Star, que começaram a ser identificadas as carteiras de créditos problemáticas, que começaram a ser vendidas a desconto, justificando as perdas e os sucessivos pedidos de injecção de fundos.

Ouvida pela TSF, a deputado do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, disse ver com “desconfiança” as declarações de António Ramalho, considerando que o banqueiro está a antecipar um pedido de injecção de capital que seria feito mesmo sem a pandemia, mas usando como “justificação a crise da Covid”.

A deputada notou que os créditos em dificuldade deveriam ter podido aceder à moratória criada para combater os efeitos da pandemia, e considerou que não há razão para que o Novo Banco apresente prejuízos maiores do que o esperado, quando mais nenhum banco fez “uma declaração de cuidado especial devido a esta crise”.