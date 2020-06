Real Madrid acelera na primeira parte e não deixa fugir o Barcelona

Novo futebol, novo estádio, novo Real Madrid. O regresso do Real ao futebol pós-confinamento foi feito com uma vitória por 3-1 frente ao Eibar, numa demonstração de força da equipa da capital espanhola, que, na primeira parte, melhorou muito o nível exibicional que apresentava antes da suspensão das provas.

E, depois do “recital” de Lionel Messi no sábado, que permitiu ao Barcelona alargar para cinco pontos a vantagem para o Real Madrid, a equipa da capital recoloca, neste domingo, a diferença nos dois pontos – a luta pelo título espanhol está aberta. O Eibar, por outro lado, continua em lugar de permanência na Liga espanhola, mas com uma vantagem de apenas dois pontos.

Na estreia no “novo futebol”, sem público, o Real jogou também num novo estádio. Fê-lo no Alfredo Di Stéfano, recinto do centro de treinos que, com o Santiago Bernabéu em obras, será a casa da equipa até ao final da temporada.

Logo na primeira parte foram três golos marcados – e jogo fechado –, mas poderiam ter sido quatro ou até cinco. Frente à quarta pior defesa do campeonato espanhol, que tem os portugueses Paulo Oliveira e Rafa Soares, o Real soube explorar as fragilidades do adversário, ficando a ideia de que, com mais momentos de aceleração, maior teria sido o resultado.

O Real “desbloqueou” o jogo logo aos quatro minutos, com um grande remate de Kroos. Aos 30’, Sergio Ramos saiu da defesa com a bola controlada e soltou Benzema. O francês isolou Hazard e o belga ofereceu o golo a Ramos, que tinha continuado a correr até à área adversária. Foi o nono golo na temporada do sempre goleador central.

Aos 37’, Benzema trabalhou novamente bem e voltou a soltar Hazard, que rematou para defesa de Dmitrovic. A defesa do Eibar não conseguiu afastar a bola e “serviu” Marcelo, que selou o 3-0. Tudo fácil e ainda mais facilitado por um Eibar que, apesar das fragilidades defensivas, não abdicou de dividir o jogo e tentar ter posse de bola e presença ofensiva.

No início da segunda parte, equipa do País Basco enviou uma bola à trave como aviso para o que faria aos 60’: remate de De Blasis, desvio em Bigas e bola por entre as pernas de Courtois.

Depois de alguns minutos de domínio do Eibar, a paragem para hidratação acabou por esfriar o ímpeto da equipa, que, apesar do adormecimento do Real, pouco criou nos últimos 15 minutos.