Luís Castro e Shakhtar a uma vitória do título ucraniano

Para o Shakhtar Donetsk, o quarto título ucraniano consecutivo está à distância de um triunfo nos próximos seis jogos. Precisando de apenas três pontos em 18 possíveis, o treinador português Luís Castro pode festejar já no próximo sábado (frente ao Oleksandriya) o primeiro título conquistado numa primeira divisão – soma, apenas, um campeonato na II Liga portuguesa.

Neste domingo, o Shakhtar venceu o Kolos Kovalivka, fora de casa, por 0-1, com golo de Júnior Moraes, brasileiro naturalizado ucraniano. O irmão do ex-FC Porto Bruno Moraes fez o 18.º golo no campeonato ucraniano e não só lidera o ranking dos goleadores como é o jogador com mais assistências para golo (oito).

Com o título a ser uma fatalidade - o Dínamo Kiev está a 16 pontos -, o Shakhtar deverá chegar ao tetracampeonato, sempre pela mão de treinadores portugueses: Paulo Fonseca conquistou os três primeiros, Luís Castro poderá conquistar o quarto.