O epicentro do (mau) colesterol está a mudar-se da Europa para Ásia

Um artigo publicado na revista Nature, assinado por quase mil cientistas onde se encontram vários portugueses, mostra que o perigoso indicador de saúde do “mau” colesterol parece estar a transferir-se da região da Europa para a Ásia. Mais do que uma questão de geografia, o principal factor de risco para doenças cardíacas e cerebrovasculares está a transferir-se dos países com rendimentos mais altos para as regiões de médios e baixos rendimentos. O padrão repete-se: com o progresso, as populações alteram comportamentos e adoptam maus hábitos. Enquanto isso, o ocidente terá conseguido reduzir os níveis de colesterol, mas muito à custa de uma generalização do acesso aos medicamentos usados para controlar o problema.

