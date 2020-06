Há mais sete mortes e 283 novos casos em Portugal – 76% deles na região de Lisboa e Vale do Tejo

Portugal registou sete novas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, mais seis do que no mesmo período do dia anterior. Quanto ao número de novos casos, houve um aumento de 0,8% que corresponde a mais 283 casos de infecção (num total de 36.463 casos). Na região de Lisboa e Vale do Tejo há mais 215 casos, 76% do total de novos casos registados nas últimas 24 horas.

Os dados foram divulgados esta sexta-feira no boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS), que todos os dias é actualizado com a informação recolhida até à meia-noite do dia anterior.

Já recuperaram da infecção 22.438 pessoas. Há ainda 428 pessoas internadas (menos 12 do que no dia anterior) e 77 em unidades de cuidados intensivos (mais quatro do que na sexta-feira).

No boletim divulgado na sexta-feira, contava-se apenas uma morte (registada na região Norte). O número de óbitos cifrava-se nos 1505 e o número de casos em 36.180, mais 270 do que no dia anterior.