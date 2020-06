Alguns ATL abriram antes do tempo. Há mais inscrições nos campos de férias

A próxima segunda-feira é a data prevista para a reabertura dos centros de ATL (Actividades de Tempos Livres), no âmbito das orientações resultantes do desconfinamento em contexto da pandemia de covid-19, mas algumas dessas instituições abriram antes, garantiu ao PÚBLICO o presidente da Confederação Nacional de Instituições de Solidariedade, Lino Maia. “O anúncio foi feito para dia 1 de Junho [a primeira data prevista que foi entretanto alterada], as instituições prepararam-se para isso. Depois, a data passou para dia 15. A pressão da comunidade pode ter levado estes espaços a abrir”, explica.

