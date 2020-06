As soluções vão mesmo ser diferentes, senhor Presidente?

“Percebemos mesmo o que se passou e passa ou, apesar de concordarmos com os desafios destes tempos, preferimos voltar ao passado naquilo que ele já não serve ou já não é suficiente?” A pergunta foi feita pelo Presidente da República no desafiante discurso de 10 de Junho. Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de reforçar a questão ao afirmar que os decisores políticos têm uma opção a tomar: ou aproveitam “para mudar o que é preciso mudar, com coragem e determinação”, ou se limitam a “remendar, retocar, regressar ao habitual, ao já visto, como se os portugueses se esquecessem do que lhes foi, é e vai ser pedido de sacrifício e se satisfizessem com revisitar um passado que a pandemia submergiu”.

O próprio Presidente tratou de apontar um caminho: “Não podemos admitir que algo de grave ou muito grave ocorreu e esperar que as soluções de ontem sejam as soluções de amanhã.” E, recusando ilusões, defendeu que “Portugal não pode fingir que não existiu e existe pandemia, como não pode fingir que não existiu e existe brutal crise económica e financeira”, alertando para que “este 10 de Junho de 2020 é o exacto momento para acordarmos todos para essa realidade”.

Frisando que se vive ainda o “esboço de crise económica e social”, em que já há 300 mil desempregados e 800 mil trabalhadores em layoff, alertou para a “brutal crise económica e financeira” que se avizinha e propôs que se faça um “Portugal com futuro”. Um país onde é preciso ultrapassar o fosso geracional, ter uma outra atitude para com os idosos, os frágeis, os vulneráveis, os pobres, usando como referência o importante discurso feito imediatamente antes pelo cardeal Tolentino de Mendonça, que lembrara o lugar central da dignidade da vida, ao defender que “desconfinar não é simplesmente voltar a ocupar o espaço; é poder, sim, habitá-lo plenamente, modelá-lo de forma criativa, com forças e intensidades novas, é sentir-se protagonista e participante de um projecto mais amplo”.

Numa leitura política imediata pode pensar-se que Marcelo Rebelo de Sousa mais não fez do que aproveitar o último discurso de Estado do seu mandato como Presidente para reafirmar a sua recandidatura às eleições de Janeiro de 2021, assumindo que, num segundo mandato em Belém, será o guia e o guardião da construção de um país onde não servirão, por exemplo, alianças parlamentares à esquerda, como existiram na passada legislatura. Mas isso é ficarmo-nos num plano superficial de análise que apenas aflora a espuma dos dias da politiquice. Acredito que a mensagem presidencial é mais profunda; nesse sentido penso que há perguntas que têm de ser feitas aos decisores políticos, incluindo a Marcelo Rebelo de Sousa, sobre o sentido do caminho apontado no discurso do 10 de Junho.

Quando a paragem da economia, forçada pela reacção à pandemia, anuncia uma crise em que se prevê que, em 2021, haja vagas de desemprego e falências em cascata entre as micro e pequenas empresas, é importante que se pare para pensar e que haja coragem para questionar de facto o modelo de sociedade que existe em Portugal, cujas debilidades ficaram agora expostas. E que essa atitude de frontalidade política seja assumida antes de se começar a preparar planos como aquele para cuja coordenação o primeiro-ministro convidou António Costa Silva.

O país e os decisores políticos que o representam têm de ponderar se faz sentido manter o modelo redistributivo de riqueza que temos, o qual assenta em baixos salários, no alastramento do trabalho precário – incluindo no Estado –, num sistema de Estado-providência que apenas serve com alguma dignidade aquilo que se considera ser a classe média e média-baixa e que deixa uma massa imensa de pessoas dependentes do assistencialismo garantido pelo Estado ou por organizações civis.

A desigual redistribuição da riqueza alimenta as ilusões das classes média e média-baixa cada vez mais empobrecidas, mas que, vivendo na expectativa do futuro, estão em estado de choque e ainda nem começaram a perceber o abanam que vão levar. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, em entrevista à RTP, na segunda-feira, manifestou, aliás, a sua preocupação com o “emagrecimento” das classes médias por causa da pandemia e os riscos que isso traz à democracia, que delas e para elas existe. São a bolha que vota e decide eleições, aqueles para quem os decisores políticos governam, porque do seu voto dependem.

Para lá dessa bolha, há um país que sobrevive sem condições de dignidade humana, marginalizado num submundo a que o Estado e os decisores políticos fecham os olhos há décadas. Dependem da economia paralela, de empregadores que se dão ao luxo de manter trabalhadores fora do sistema parcialmente ou não declarados à Segurança Social. Presos na pobreza que alimenta o assistencialismo.

As soluções vão mesmo ser diferentes, senhor Presidente? Vamos mesmo ser todos “protagonistas e participantes de um projecto mais amplo” e verdadeiramente inclusivo e solidário, como apontou o cardeal Tolentino de Mendonça?