Líder do PSD/Açores diz que deve haver uma mudança de governação com a alternância

O líder do PSD/Açores, José Manuel Bolieiro, considera que não basta a alternativa democrática ao PS, há 24 anos no poder na região, mas sim uma “mudança efectiva” de governação.

O dirigente social-democrata, que falava na noite de sexta-feira no Congresso da Sociedade, uma iniciativa do partido para auscultar a sociedade açoriana, disse que a mudança deve assentar “numa estratégia política que potencie o valor de cada uma das ilhas”. “É preciso um governo que assuma a missão Açores e um compromisso com cada ilha”, declarou José Manuel Bolieiro, citado em nota de imprensa do partido.

De acordo com o presidente social-democrata, “não bastará uma alternância democrática, aliás muito importante, mas também de uma mudança efectiva de governação, uma verdadeira de alternativa”.

Na sétima edição do Congresso da Cidadania, dedicada à Terceira, o dirigente declarou que “o potencial da ilha tem, em alguns segmentos, uma escala mundial, que está a ser subvalorizada, limitando o seu desenvolvimento e o do grupo central, assim como o peso relativo que pode ter no desenvolvimento da região”.

José Manuel Bolieiro disse que no capítulo da saúde é preciso “habilitar a capacidade já instalada na ilha, no contexto de todo o arquipélago”, estranhando o “recente desvio” de um equipamento destinado ao hospital local “sem qualquer explicação que justifique essa atitude da tutela”, o que “é inaceitável”.

Para o presidente do PSD/Açores, o futuro da região precisa “de uma governação com a capacidade de ouvir e de garantir independência às pessoas e às instituições”, uma vez que “não se pode continuar a ter uma governação manipuladora”.

“A manipulação desmerece a democracia e a liberdade, das pessoas e das instituições, quando a estratégia é tão só ligada à aposta no dinheiro público, como solução para resolver os problemas e forma de perpetuação no poder”, disse, para acrescentar que, “ao invés, o que é preciso é apostar na criação de riqueza e na libertação da economia e da iniciativa dos cidadãos”.

Os açorianos deverão ser chamados às urnas ainda este ano para elegerem a nova composição da Assembleia Legislativa Regional, num arquipélago em que o PS governa há 24 anos.

Vasco Cordeiro, líder do PS/Açores e presidente do Governo Regional desde as legislativas regionais de 2012, após a saída de Carlos César, que esteve 16 anos no poder, vai apresentar-se de novo a votos, na procura de um terceiro e último mandato como chefe do executivo.

Antes dos socialistas, os sociais-democratas governaram por 20 anos a região. Nas anteriores legislativas açorianas, em 2016, o PS venceu as eleições com 46,4% dos votos, o que se traduziu em 30 mandatos no parlamento regional, contra 30,89% do segundo partido mais votado, o PSD, com 19 mandatos, e 7,1% do CDS-PP (quatro mandatos).