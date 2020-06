Estátuas

Com esta onda extremista de derrube de estátuas, quero relembrar o longo ensaio de Inês Barreiros no PÚBLICO de 02/02/20 intitulado “Padre António Vieira, no país dos cordiais”. Ao referir-se à polémica suscitada de um novo “Museu da Descobertas” em Lisboa afirmou: “... aquela ideia de museu tem sido assumido pelos sectores mais conservadores, (...) como pretexto para dar resposta a algumas das suas inquietudes, a diversidade social e cultural da sociedade portuguesa contemporânea, o cosmopolitismo dos seus jovens ...” e com regozijo afirmou “... alguém pichou com Fuck Colonialism na estátua de António Vieira em Lisboa, e mesmo a estátua de Álvares Cabral que foi intervencionada em Santarém com o escrito colonialismo é Fascismo...”

Cara Inês Barreiros, quanto a um novo museu das “Descobertas” em Lisboa, também discordo - a haver faria todo o sentido que fosse inserido na Fortaleza de Sagres. Já discordo completamente com o seu discurso. Sem o arrojo, a visão, o sacrifício dos nossos navegadores apelidados por Inês Barreiros de “saqueadores imperialistas” teríamos em pleno século XXI as ditas sociedades cosmopolitas que a extrema-esquerda tanto preza? Fantasiosa seria a história que se pretende reescrever pois qualquer acto histórico deve ser julgado à luz dos princípios, costumes e leis vigentes e não em utopias imaginadas de virgens no paraíso. Aquela velha máxima sabe-se como isto começa e nunca se sabe como acaba.

Fernando Ribeiro, S. João Da Madeira

Padre António Vieira

A vandalização da estátua do Padre António Vieira, ocorrida em Lisboa, revela um seguidismo estúpido e uma profunda ignorância histórica. Considerar o Padre António Vieira como esclavagista e colonizador é desconhecer aquela figura ímpar da cultura portuguesa. Para além da obra literária que nos deixou, o Padre António Vieira distingue-se como defensor dos índios do Brasil, como opositor dos colonos que os exploravam, e como grande opositor da Inquisição (o que, de resto, lhe valeu vários dissabores…). Como diplomata ao serviço de D. João IV lutou abnegadamente pelo reconhecimento internacional da nova dinastia saída do golpe do 1.º de Dezembro de 1640 e, talvez menos conhecido, foi o patrono de um projecto de regresso a Portugal dos judeus exilados na Holanda (e de suas riquezas), com pleno reconhecimento dos seus direitos religiosos; a morte de D. João IV e o poder da Inquisição impediram a concretização desse plano, levando à sua prisão e posterior exílio em Roma. Regressou mais tarde ao Brasil, onde viria a morrer. Defendeu a abolição da escravatura e o fim da distinção entre cristãos novos e cristãos velhos. Por tudo isto, vandalizar a sua estátua é, também uma profunda injustiça!

Manuel Guedes-Vieira, Manuel Guedes-Vieira