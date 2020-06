Trump adia comício que estava marcado para o dia da abolição da escravatura nos EUA

O Presidente Donald Trump adiou o comício que marcara para 19 de Junho, depois das muitas críticas que recebeu por ser o dia em que foi abolida a escravatura nos Estados Unidos. O comício em Tulsa, que marca o regresso à campanha activa depois das medidas de restrição devido à pandemia da covid-19, vai ter lugar no dia seguinte.

O local escolhido gerou também polémica, pois Tulsa foi a cidade onde ocorreu um dos maiores massacres de afro-americanos na História os EUA, em 1921. Cerca de 300 pessoas morreram quando uma multidão, composta por pessoas brancas, atacou no bairro de Greenwood a rua conhecida Black Wall Street. Perto de mil casas e lojas foram destruídas.

Trump foi acusado de querer capitalizar a revolta anti-racismo em curso desde que George Floyd foi morto por um polícia em Minneapolis, a 25 de Maio.

O Juneteenth (Dia da Independência Décimo Nono de Junho) não é um feriado federal, mas é comemorado por marcar o dia em que foi lida a Proclamação da Emancipação, no Texas - o Texas foi o último estado confederado onde a proclamação foi lida, a 19 de Junho de 1865, meses depois do fim da Guerra Civil, explica a BBC.

Entrevistado na sexta-feira na Fox News, e questionado sobre os protestos contra a brutalidade policial, Trump disse que quer ver “a lei ser aplicada com compadecimento mas firmeza”.

Trump confirmou na quinta-feira que regressava aos comícios, na sua campanha para a reeleição nas eleições presidenciais de 3 de Novembro. Tulsa (no estado do Oklahoma) é o primeiro, seguindo-se Florida, Arizona e Carolina do Norte. Isto apesar de a covid-19 continuar em curva ascendente no país.

Na Florida, a 24 de Agosto, fará o seu discurso de aceitação de candidato do Partido Republicano à Casa Branca.