Uma pequena cerimónia em Windsor marca o aniversário oficial da rainha Isabel II

Sem a habitual parada militar no centro de Londres, devido às restrições provocadas pela pandemia de covid-19, o dia que marca o aniversário oficial da rainha Isabel II foi assinalado com uma pequena cerimónia junto ao castelo de Windsor, durante a qual a monarca fez a sua primeira aparição oficial em público desde que se iniciou o período de confinamento no país, no final de Março.

Mais A carregar...

A rainha, de 94 anos, completados a 21 de Abril, assistiu a uma série de exercícios do 1º Batalhão de Guardas Galeses no recinto do castelo, em vez do evento “Trooping the Colour” que tradicionalmente marca a ocasião.

A tradição do duplo aniversário foi iniciada, segundo a BBC, no século XVIII, pelo rei Jorge II, que pretendia levar a festa para a rua, algo difícil sendo que o monarca nasceu em Novembro, mês em que as condições meteorológicas no Reino Unido não são as mais amenas. Estipulou-se, por isso, que as celebrações seriam realizadas durante o tempo mais soalheiro de Junho.

Em confinamento, mas à vista

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Nos últimos três meses, Isabel II tem estado com o seu marido, o príncipe Filipe, que completou 99 anos a 10 de Junho, no castelo situado a oeste de Londres, de onde tem enviado várias mensagens dirigidas à nação, incluindo discursos televisivos que têm sido uma raridade durante os seus 68 anos de reinado.

Mas, até este sábado, a monarca ainda não tinha sido vista em público, apesar de, no início desta semana, o Palácio de Buckingham ter divulgado uma nova fotografia do casal real para comemorar o aniversário do duque de Edimburgo.

?? This new photograph of The Duke of Edinburgh and The Queen was taken last week in the quadrangle at Windsor Castle to mark His Royal Highness’s 99th birthday tomorrow. pic.twitter.com/RCAZeioUjq — The Royal Family (@RoyalFamily) June 9, 2020