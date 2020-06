Grupos de extrema-direita em Londres em confronto com polícia e manifestação anti-racista

A cidade de Londres passou por momentos de tensão este sábado, depois de contra-manifestantes de extrema-direita entrarem em confronto com a polícia e com a manifestação pacífica do movimento Black Lives Matter.

Os grupos violentos organizaram-se para sair à rua este sábado e “proteger” as estátuas de Londres, depois da estátua de Winston Churchill na Praça do Parlamento ter sido vandalizada. As autoridades cobriram as estátuas prevendo possíveis confrontos.

A polícia londrina foi atacada com garrafas, petardos, latas e outros objectos por parte dos protestantes de extrema-direita. Com as autoridades a pedir aos apoiantes do movimento Black Lives Matter para ficarem em casa, o “contra-protesto” da extrema-direita acabou por se resumir a confrontos com a polícia, que tinha o mesmo objectivo: proteger as estátuas na Praça do Parlamento.

A polícia tentou dispersar os protestantes, ferindo vários membros dos grupos de extrema-direita. Na estação de Waterloo, onde se tinham juntado vários manifestantes do grupo racista Liga de Defesa Inglesa, foram atirados petardos e fogo-de-artifício contra a polícia, que respondeu com violência.

Durante o protesto, os manifestantes entoaram o hino britânico, cânticos patrióticos e saudaram Winston Churchill como um herói britânico, fazendo à frente da estátua do antigo primeiro-ministro a saudação nazi. O mesmo Winston Churchill que é aclamado como um dos grandes líderes dos Aliados durante a Segunda Guerra Mundial e que lutou contra Hitler e a Alemanha nazi.