Banco de Portugal garantiu que Novo Banco estava limpo em 2015

Em 2015, um memorando confidencial do BNP Paribas, preparado com o Banco de Portugal (BdP), garantia que, à época, as contas do Novo Banco estavam bem provisionadas, com uma carteira de crédito devidamente sustentada (com garantias adequadas), não antecipando novas necessidades de capital. O balanço do banco que sucedeu ao BES estava “limpo” e pronto para ser vendido.

