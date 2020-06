Futebol em Espanha regressa sem público, mas com invasão de campo

O Barcelona venceu o Maiorca por 0-4, neste sábado, no jogo que marcou o regresso dos catalães ao futebol, após a suspensão dos campeonatos. Aquele que seria um jogo à porta fechada, como todos os outros, acabou por ter direito a uma... invasão de campo.

O invasor, com uma camisola de Lionel Messi da selecção argentina, acabou por ser neutralizado pela polícia, perante o sorriso dos jogadores, surpreendidos pela presença de um elemento estranho que, em tese, não deveria lá estar. Veja o momento no vídeo em baixo.

No que diz respeito ao futebol, este resultado permite à equipa de Quique Setién aumentar para cinco os pontos de vantagem para o Real Madrid – que ainda recebe o Eibar neste domingo (18h30). O Maiorca, por outro lado, sabe que, com esta derrota, não sairá, por agora, da zona de descida de divisão.

A partida foi estatisticamente equilibrada, com oportunidades de golo e remates perigosos de ambos os lados, apesar do claro domínio catalão na posse de bola (quase 70%). Mesmo com equilíbrio no perigo criado, o Barcelona acabou por ser mais eficaz e o resultado do jogo foi delineado na primeira parte e confirmado na segunda.

Arturo Vidal marcou de cabeça logo aos dois minutos, após cruzamento de Alba, e Braithwaite estreou-se a marcar pelo Barcelona, aos 37’, com assistência de Messi. Já na segunda parte, o argentino voltou a assistir, com um grande passe a isolar Alba - que não falhou a finalização. Messi fechou a grande exibição aos 90+4’, com um golo de pé direito (apenas o segundo que marca desta forma nesta temporada).

Este jogo marcou ainda o regresso à competição de Luís Suárez, que não jogava há mais de cinco meses. Também o português Nélson Semedo foi utilizado, tendo entrado para os últimos 20 minutos da partida.