André Silva continua a ser o “rei” do futebol desconfinado

Sete jogos na Liga alemã, seis golos. O avançado português André Silva continua em grande destaque no regresso da Bundesliga, após a paragem pela pandemia de covid-19, oferecendo, neste sábado, mais uma vitória ao Eintracht Frankfurt.

Desta vez, o internacional português não se limitou a marcar um, mas sim dois. No primeiro, fê-lo com toque artístico, de calcanhar, já depois de uma jogada tremenda de Kamada. Um golo candidato a um dos melhores do ano na Alemanha. Veja-o no vídeo em baixo.

Tudo isto aconteceu no triunfo por 1-3 em casa do Hertha de Berlim, num jogo em que o Hertha saiu na frente. Piatek marcou aos 24’, mas a expulsão de Boyata, perto do intervalo, condicionou o restante jogo à equipa da capital alemã.

O ex-Sporting Bas Dost empatou aos 51’, com assistência de André Silva (que entrou ao intervalo), dez minutos antes de o japonês Kamada ter pegado na bola fora da área, passado por quatro adversários e servido André Silva, que finalizou de calcanhar.

N’Dicka colocou o Eintracht mais tranquilo aos 68’ e André Silva selou a goleada aos 86’, finalizando isolado. Um resultado que mantém o Eintracht na luta pelos lugares europeus, ainda que o objectivo não seja fácil – a equipa de Frankfurt está já oito pontos da qualificação para a Liga Europa.

Ainda não haverá campeão

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Esta tarde de Bundesliga deixou ainda a garantia de que não haverá campeão alemão neste fim-de-semana. Para festejar já nesta jornada, o Bayern de Munique precisaria de vencer o Borussia Mönchengladbach (jogo marcado para as 17h30) e esperar que o Borussia Dortmund perdesse frente ao Fortuna Düsseldorf. Mas não perdeu.

A equipa de Raphaël Guerreiro fez um jogo pobre, mas conseguiu chegar ao triunfo já nos descontos. Uma cortesia, claro está, de Erling Haaland, que chegou aos 42 golos na temporada (em 37 jogos), depois de ter saído do banco para actuar na última meia hora.

O português Guerreiro ainda chegou ao golo – tem estado particularmente goleador nas últimas semanas –, mas a jogada foi invalidada com recurso ao VAR, por mão na bola do lateral que voltou a actuar como médio.