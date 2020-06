Boavista agrava mau momento do Sp. Braga com vitória que não se via há 18 anos

O Sporting de Braga continua a não encontrar o seu caminho no campeonato. Apesar de, em teoria, a paragem da competição motivada pela pandemia de covid-19 poder ser considerada benéfica para que Custódio tivesse tempo para trabalhar a equipa — a saída de Rúben Amorim para o Sporting deixou a equipa minhota orfã de treinador — a verdade é que os resultados revelam o contrário. Nos dois jogos já disputados, os bracarenses somaram duas derrotas e viram o Sporting alcançá-los no pódio da classificação. A mais recente foi neste sábado, no seu estádio, contra o Boavista, por 1-0, algo que já não sucedia há 18 anos.

Um erro tremendo de Esgaio, já no segundo tempo, estendeu a passadeira vermelha ao Boavista. O lateral esquerdo bracarense desperdiçou o tempo de que dispôs para afastar a bola da grande área bracarense e acabou por pontapear Cassiano. Penálti indiscutível que Bueno não desperdiçou, garantindo o primeiro triunfo das “panteras” no novo estádio do Sp. Braga (o último triunfo boavisteiro ainda tinha ocorrido no Estádio 1.º de Maio, no ano em que as “panteras” foram campeãs nacionais).