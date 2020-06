Polly Platt: a mulher invisível que fez os anos 1970

Os anos 1970 do cinema norte-americano marcaram um tempo de mudança na forma como as histórias eram contadas e nos temas de que se podia falar abertamente. Com uma noção grande do passado, mas também do que estava a acontecer naquele momento na Europa no cinema de arte-ensaio, a Nova Hollywood, como ficou conhecido esse momento americano, era centrada nos realizadores. “Os realizadores”, já que, mesmo que reflectissem as novas ideias e ares da década, mesmo que não tivessem tabus e rompessek preconceitos, eram quase todos homens.

